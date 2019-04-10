رياضة | أول تعليق من رياض محرز بعد الخسارة أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رياض محرز بعد الخسارة أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي، أن فريقه لا يزال لديه الفرصة للفوز على توتنهام في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الخسارة ذهاباً.

وقال الجزائري الدولي محرز عقب نهاية المباراة: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد وأهدرنا بعض الفرص، حتى لو تعادلنا مع توتنهام كان يجب علينا الفوز إيابا".

وتابع حديثه: "كنا نتوقع تسجيل أجويرو ركلة الجزاء لكن إهدارها أمر وارد، لا أعرف إذا كنت سألعب المباراة القادمة أم لا فالجميع هنا جاهز للمشاركة".

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واستطاع نادي توتنهام تحقيق فوز هام على مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله سونج هيونج مين الكوري الجنوبي بالدقيقة "78" من عمر مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه نظيره توتنهام يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.