رياضة | الكشف عن تفاصيل إصابة هاري كين

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أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الانتصار ضد فريق مانشستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين.

وتعرض نادي مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية : "اذا رأيت الحادثة، فسترى أنها التواء في الكاحل، ويمكنها تدمير الأربطة، وعلينا أن نفحصه في الأيام القليلة القادمة، لأنها مؤلمة جدًا".