رياضة | محمد صلاح "فلت" من الكارت الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح "فلت" من الكارت الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من الحصول على البطاقة الحمراء خلال مواجهة بورتو مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن صلاح كان محظوظاً لأنه فلت اليوم من تلقى البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على قدم مدافع بورتو دانيلو بيريرا.

واضافت الصحيفة، أن صلاح كان متهوراً بعض الشئ في التدخل على بيريرا في الشوط الثاني داخل منطقة جزاء بورتو في كرة مشتركة.

واكدت الصحيفة على أن تقنية الفيديو الـvar لم تشير للحكم بمنح محمد صلاح أي بطاقة بالرغم من استخدام هذه التقنية في أكثر من كرة خلال المباراة كان أبرزها مشاهدة لقطة ألكساندر أرنولد بعد اصطدام الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.