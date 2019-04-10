رياضة | بالأرقام.. محمد صلاح ثاني أسوأ لاعبي ليفربول أمام بورتو البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. محمد صلاح ثاني أسوأ لاعبي ليفربول أمام بورتو البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على تقييم سيئ في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي والتي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية حصل محمد صلاح على تقييم 6.9 من 10، ويعتبر هذا أسوأ تقييم بين لاعبي ليفربول في مباراة بورتو البرتغالي اليوم، بعد زميله السنغالي ساديو ماني والذي حصل على 6.6 من 10 في اللقاء.

وإليكم أرقام محمد صلاح في مباراة بورتو:

- التسديدات: 7 منها 1 في تجاه المرمي

- المرواغات: 4 مرواغات بنسبة نجاح بلغت 57%

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- التمريرات: 36 تمريرة منها 27 ناجحة

- معدل التمريرات: 75%

- الاستحواذ: 3.7%، بينما فقد الاستحواذ 4 مرات

- الأخطاء: 3

أما أفضل لاعبي ليفربول في مباراة اليوم ضد بورتو، كان للثنائي "نابي كيتا" والذي حصل على تقييم 9.2، والبرازيلي روبرتو فيرمينو 8.2، وهما أصحاب هدفي الفوز للريدز في شباك الفريق البرتغالي.