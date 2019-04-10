رياضة | إنتر ميلان يفقد بروزوفيتش للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يفقد بروزوفيتش للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء أن "لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سيغيب أسبواً واحداً على الأقل بسبب الإصابة".

وخرج بروزوفيتش (26 عاماً) من المباراة أمام أتالانتا في الدقيقة 23 بعد تعرضه لتمزق في الفخذ الأيمن.

وأشار إنتر ميلان إلى أن اللاعب الكرواتي سيخضع لفحص طبي جديد الاسبوع المقبل للوقوف على حالته.

وانضم بروزوفيتش إلى إنتر ميلان في 2015 قادماً من دينامو زغرب الكرواتي.

وشارك بروزوفيتش مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا 2018، حين وصل الفريق للمباراة النهائية قبل الخسارة على يد فرنسا.