رياضة | أجويرو يحقق رقمًا سلبيًا بعد إهدار ركلة جزاء أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يحقق رقمًا سلبيًا بعد إهدار ركلة جزاء أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رقمًا سلبيًا، بعدما أضاع ركلة جزاء لفريقه خلال لقاء توتنهام هوتسبير مساء اليوم ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأهدر "أجويرو" ركلة جزاء لمانشستر سيتي بالدقيقة 13 بعدما تصدي لها الحارس هوجو لوريس ببراعة.

وكشف موقع "أوبتا" المتخصص في الاحصائيات الكروية أن أجويرو فشل في تسجيل 4 أهداف من أصل 13 ركلة جزاء سددها مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام بهدف دون رد.