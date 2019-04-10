رياضة | هيونج مين سون يدخل تاريخ توتنهام بعد هدفه في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونج مين سون يدخل تاريخ توتنهام بعد هدفه في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الكوري الجنوبي هيونج مين سون تاريخ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على مانشستر سيتي في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب "وايت هارت لين" الجديد.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن الكوري هيونج مين سون أصبح أول لاعب في تاريخ توتنهام يُسجل أول هدف في الملعب الجديد للنادي (وايت هارت لين) في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان سون قد سجل أول هدف لتوتنهام في أول مباراة له على ملعب وايت هارت لين الجديد يوم الأربعاء الماضي خلال فوز فريقه على كريستال بالاس بهدفين دون رد بالدوري الإنجليزي، وسجل هدف الفوز لفريقه أيضا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم.