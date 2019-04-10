رياضة | كلوب يحقق الانتصار رقم 400 في مسيرته التدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحقق الانتصار رقم 400 في مسيرته التدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، في تحقيق الفوز ضد فريق بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.

وكانت هذه المباراة هي الفوز رقم 400 ليورجن كلوب كمدير في جميع مسابقات الأندية، ومنها 111 مع ليفربول (180 مع بوروسيا دورتموند، 109 مع نادي ماينز الألماني".

يذكر أن يورجن كلوب لم يحقق بطولات مع نادي ليفربول حتى الآن، ويرغب الفريق الإنجليزي في تحقيق البطولة الأوروبية هذا الموسم.