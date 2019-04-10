رياضة | بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب بورتو ويضع قدماً في الدور نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب بورتو ويضع قدماً في الدور نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطي فريق ليفربول الإنجليزي عقبة فريق بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الانفيلد.

شارك الدولي المصري محمد صلاح في اللقاء منذ البداية وحاول في اكثر من كرة هز الشباك دون جدوي ولكنه قدم أداءا جيدا على مدار المباراة.

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دخل ليفربول اللقاء سريعاً ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق نابي كيتا في الدقيقة الثامنة، ثم اضاف فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني تراجع ليفربول لتأمين النتيجة لعدم استقبال أي أهداف من بورتو والذي فشل في استغلال كافة المحاولات التي سنحت للفريق.

ومن المنتظر أن يستقبل فريق بورتو نظيره ليفربول يوم الأربعاء المقبل في البرتغال لخوض لقاء العودة متسلحاً بجماهيره.