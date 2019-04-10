رياضة | دوري الأبطال.. توتنهام يُسقط مانشستر سيتي بصاروخ "كوري جنوبي" في ليلة إصابة هاري كين

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دوري الأبطال.. توتنهام يُسقط مانشستر سيتي بصاروخ "كوري جنوبي" في ليلة إصابة هاري كين

حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "توتنهام هوتسبير" بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويُدين السبيرز بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبهم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بعد تسديدة صاروخية أرضية سكنت شباك السيتي.

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وشهدت المباراة إهدار سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي لضربة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول للمباراة.

وتعرض هاري كين مهاجم توتنهام لإصابة قوية في أربطة الكاحل.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم، الأربعاء، المقبل، على ملعب "الاتحاد" معقل مان سيتي، ويحتاج توتنهام للتعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف من أجل التعادل، فيما يحتاج السيتي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لنصف النهائي.