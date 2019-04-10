رياضة | عاجل.. نهاية موسم هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نهاية موسم هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق توتنهام الإنجليزي صدمة قوية خلال مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب وايت هارت لين.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن هاري كين تعرض لإصابة قوية على مستوي الكاحل ليغادر على آثرها ملعب اللقاء في الدقيقة 58 بالشوط الثاني وشارك بديلاً له زميله لوكاس مورا.

وتشير التقارير إلى أن هاري كين قد يغيب لفترة طويلة عن توتنهام نتيجة لإصابة الكاحل وسط تكهنات بنهاية موسمه مع السبيرز هذا العام.

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وقال المعلق جيرمين جيناس من بي تي سبورت، إن هاري كين لن يشارك مع توتنهام مرة أخري هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوي الكاحل.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما نجح هوغو لوريس في التصدي لركلة جزاء أجويرو .