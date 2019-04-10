اونلاين | كورة LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس مباشر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس مباشر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأياكس تجدونها حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

رغم الغموض الذي يحيط بمشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو فإن يوفنتوس ينزل ضيفاً على أياكس بهدف واضح وهو العودة بنتيجة إيجابية تقرّبه خطوة أخرى من بلوغ الدور نصف النهائي.

رحلة يوفنتوس إلى "يوهان كرويف آرينا" معقل أياكس لن تكون مفروشة بالورود فمتصدر الدوري الهولندي أظهر قدرات كبيرة جعلت العديد يعتبرونه الحصان الأسود للبطولة حتى الآن خاصة بعد اقصائه ريال مدريد في ثمن النهائي والفوز عليه 4-1 في "سانتياغو برنابيو".

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مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام بث مباشر الأربعاء 10 - 4 - 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومضيفه أياكس أمستردام تجدونه حصرياً على قناتي beIN SPORTS HD2 وbeIN SPORTS HD 12.

مشاهدة يوفنتوس وأياكس ضمن ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019، علي استاد يوهان كرويف أرينا ، يتمني فريق اليوفي الذي نجى بأعجوبة من اللقاء في الدور الماضي ضد نادي الأتلتيكو، ألا يتكرر السيناريو ضد شباب الأياكس الهولندي، ويصعب الأمور علي نفسه، في لقاء ومواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق لرفاق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهل ينجح الفريق بالذهاب حسم الأمور، أم يتأجل الحسم في الإياب..