اونلاين | كورة أون لاين| مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019 في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة يوفنتوس وأياكس ضمن ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019، علي استاد يوهان كرويف أرينا ، يتمني فريق اليوفي الذي نجى بأعجوبة من اللقاء في الدور الماضي ضد نادي الأتلتيكو، ألا يتكرر السيناريو ضد شباب الأياكس الهولندي، ويصعب الأمور علي نفسه، في لقاء ومواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق لرفاق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهل ينجح الفريق بالذهاب حسم الأمور، أم يتأجل الحسم في الإياب..

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وأياكس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي وسوار الذهب..

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