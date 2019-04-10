اونلاين | ماتش كورة| مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019 في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس امستردام بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف النادي الهولندي أياكس نظيرة الإيطالي يوفنتوس مساء يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2019 وذلك ضمن مباريات الذهاب بدور ربع نهائي من عمر مسابقة دوري الأبطال، وسوف تقام المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا بهولندا، ويسعى أياكس ان يتخطى نادي يوفنتوس الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره وجدير ان أياكس تأهل علي حساب نادي ريال مدريد حامل اللقب ثلاث مرات على التوالي بث مباشر مباراة اليوفي واياكس امستردام كورة اون لاين .

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