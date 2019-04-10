اونلاين | شووت كورة Fel3arda مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد Manchester United تابع لايف برشلونة واليونايتد - كورة اتش دي

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بثا مباشرا اليوم بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب الاولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في التاسعة مساء عبر موقع الخليج 365 الرياضي، مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاربعاء في دوري الابطال.

موعد مباراة برشلونة واليونايتد:

سيكون موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2019، على ملعب كامب نو في حين ستكون مباراة العودة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى يوم 17 من نفس الشهر.

وسوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية إتش دي بنقل هذه المباراة، وذلك لأنها القناة التي استطاعت الحصول على حق بث دوري أبطال أوروبا لموسم 2019. Advertisements