اونلاين | شووت كورة Fel3arda مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد Manchester United تابع لايف برشلونة واليونايتد - كورة اتش دي

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موعد مباراة برشلونة واليونايتد:
سيكون موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2019، على ملعب كامب نو في حين ستكون مباراة العودة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى يوم 17 من نفس الشهر.
وسوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية إتش دي بنقل هذه المباراة، وذلك لأنها القناة التي استطاعت الحصول على حق بث دوري أبطال أوروبا لموسم 2019.
موعد المباراة: الأربعاء الموافق 2019/4/10..
توقيت المباراة: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة..
ملعب المباراة: تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد..
القنوات العارضة: تُعرض المباراة بشكل حصري على شبكة بي أن سبورتس الرياضية القطرية..