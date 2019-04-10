اونلاين | kora line مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد BARCA رابط يوتيوب لايف برشلونة ومانشستر يونايتد أونلاين ELMAN

اقتربت نسخة المسابقة الأكثر شعبية من حيث الأندية على مستوى العالم دوري أبطال أوروبا من الانتهاء هذا الموسم، ووصلنا حتى لآن لمحطة ربع النهائي الذي ستنطلق مبارياته يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، الموافق 4 شعبان 1440 هجرياً، وستنتهي مواجهاته يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 12 شعبان 1440 هجرياً.

وصل لهذا الدور 8 فرق حصل 6 منها على اللقب من قبل، وستكون البداية في إنجلترا بكلاسيكو إنجليزي بنكهة إسبانية أرجنتينة بين توتنهام ومانشستر سيتي، وهذه المواجهة يمكننا وضعها كقمة هذا الدور في الكأس ذات الأذنين هذا الموسم، فالأزرق السماوي هو أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب، أما السبيرز فلا تنقصه الخبرة لتحقيق معجزة إقصاء سيتي جوارديولا الذي لا يقهر.

ستكون مواجهة ليفربول في هذا الدور سهلة إلى حدٍ كبير فالمنافس هو بورتو، لكن رغم فارق المستوى الكبير بينهما على الريدز الحذر، فمباريات الكؤوس خاصةً في دوري أبطال أوروبا لا تخلو من المفاجآت، وإذا عدنا للذاكرة إلى الدور الماضي سنعلم أن الدراجاو وصل لهذا الدور بعد إقصاء روما الذي وصل لنصف النهائي الموسم الماضي.

لا يختلف وضع يوفنتوس كثيراً عن ليفربول في ربع نهائي ذات الأذنين، فمنافسه رغم التاريخ العريض الذي يحظى به غير قادر على دحر الحُمر الوحشية، فهو أياكس المتراجع على الصعيد الأوروبي منذ سنواتٍ وسنوات، لكنه هذا الموسم يعتمد على مجموعة من الشباب القادرة على إحداث مفاجآتٍ كبيرة على غرار ما فعلوه أمام ريال مدريد وإقصائه من دور الـ16، لذا على البيانكونيري أن يحذر من نفس سيناريو خروج الملكي من بطولته المفضلة.

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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية قمة من قمم دوري أبطال أوروبا الكلاسيكية بين برشلونة ومانشستر يونايتد، ويرى الكثير من المتابعين أن البلاوجرانا هو الأقرب للتواجد في نصف النهائي، لكن علينا أن نتذكر ما فعله الشياطين الحمر في باريس سان جيرمان في ثمن النهائي رغم الفارق الكبير بينهما، فبعد أن تأخروا في الذهاب بهدفين نظيفين أحدثوا المفاجأة في الإياب وخطفوا بطاقة التأهل من العاصمة باريس بالفوز بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليثبتوا بذلك أنه لا مستحيل في كرة القدم، وأن ما فعله روما الموسم الماضي مع الكتلان يمكن أن يحققه أبناء سولشار هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد:

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يلتقي عملاقا الكرة الأوروبية برشلونة ومانشستر يونايتد في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعتهم القرعة وجها لوجه اليوم الجمعة 15 مارس، وبحسب القرعة فإن المباراة الأولى ستكون على ملعب أولد ترافورد، على أن تكون مباراة العودة على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

بث مباشر مباراة برشلونة واليونايتد:

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد هي تكرار لنهائي نسختي 2009 و2011 والتي كان التفوق فيها للنادي الكتالوني على نظيره الإنجليزي، في حين كانت أخر مواجهات بين الفريقين بنظام الذهاب والعودة عام 2008 ونجح اليونايتد في إقصاء برشلونة من نصف نهائي المسابقة قبل أن يتوج باللقب الأخير له على حساب تشيلسي