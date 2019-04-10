اونلاين | تابع لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر الأسطورة يوتيوب Koora HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر الأسطورة يوتيوب Koora HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر الأسطورة يوتيوب Koora HD

أسفرت القرعة الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة كلا من فريق النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد مع الفريق الإسباني برشلونة، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الخاص بكرة القدم، وتعد هذه المباراة من المباريات المهمة والحاسمة لكلا الفريقين، حيث يتنافس كلا الفريقين من أجل الحصول على اللقب، وكلا الفريقين من الفرق المشهورة والكروية، فاي منهما سوف يتمكن من تحقيق الفوز والنصر لفريقه، وينتظر العديد من محبي كرة القدم في العالم أجمع، هذه المباراة، وهذا يرجع إلى الحماس والمهارة التي يمتلكها لاعبي كلا الفريقين، هذا إلي جانب أن هناك العديد من العرب يفضلون مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا، ويملك كلا الفريقين برشلونة ومانشستر يونايتد الكثير من المشجعين والمحبين من العرب، ولذلك نقدم إليكم تفاصيل عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة فريق نادي برشلونة مع نادي مانشستر يونايتد:

Advertisements

سوف يبدأ دور الثمانية الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل، وسوف تقام المباراة في يوم الخميس القادم والموافق لـ يوم ١٠ من أبريل ٢٠١٩.

تابع لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر الأسطورة يوتيوب Koora HD

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة:

سوف تقوم القناة الفضائية الرياضية المشهورة والمعروفة قناة بي ان سبورت اتش دي، بنقل جميع مباريات الدور النهائي من دوري أبطال أوروبا لعام٢٠١٩ في بث مباشر، ويمكن لجميع القائمين بالشرق الأوسط والوطن العربي مشاهدة المباراة على قنوات بي ان سبورت.