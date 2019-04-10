اونلاين | يلا شوت Blaugrana مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم.. رابط يلا شوت برشلونة والمانيو.. beIN Match

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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوم الاربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنكليزي في قمة مرتقبة وبشدة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة - مانشستر يونايتد

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص سيستهل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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برشلونة - ما نشستر يونايتد: تقديم المواجهة

تندرج هذه المواجهة التي يمكن تسميتها بـ"مواجهة الموسم" للشياطين الحمر في إطار عصيب بعض الشيء خاصة وأنّ أبناء المدرب النرويجي أولي غونار سولشار تكبدوا 3 هزائم في آخر 4 مباريات خاضوها، وهو ما كلفهم الخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على يدي ولفرهامبتون (2-1)، حيث لم يتبق لهم غير واجهة الدوري محلياً للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والواجهة القارية التي تقترح أمامهم عقبة كبيرة اسمها برشلونة.

من جهته، يدخل النادي الكتالوني موقعة الذهاب في "أولد ترافورد" وهو في أحسن أحواله خاصة بعد تمكنه من توسيع فارق النقاط مع ملاحقه المباشر في الليغا أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة كاملة بعد التغلب عليه في آخر جولة (2-0)، وهو ما يعني بنسبة كبيرة تأمينه للقب الدوري، وبالتالي سيتفرغ بتركيز أكبر للمسابقة الأوروبية الأهم والتي تعد أحد أهم أهداف الـ"بلاوغرانا"، وهو المتحصل على لقبها 5 مرات.

حوار دوري الأبطال بين الناديين يظل مشوقاً بعيداً عن منطق الترشيحات وميزان الأفضلية، وهو ما أثبته يونايتد في الدور ثمن النهائي عندما قلب تأخره (2-0) ذهاباً على ملعبه أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان إلى فوز دراماتيكي وتأهل مثير إياباً بافلوز (3-1) في معقل "بارك دي برانس" بالذات.

غير أنّ المنافس هذه المرة اسمه برشلونة صاحب التاريخ العريق في المسابقة والذي يقدّم موسماً تاريخياً بكل المقاييس مع مدربه إرنستو فالفيردي، حيث يتزعم الليغا بفارق مريح وبلغ نهائي كأس الملك حيث سيواجه فالنسيا في 25 آيار/مايو المقبل، ويبدو أنه مرشح لإعادة إنجاز مدربه السابق بيب غوارديولا الذي حقق سداسية تاريخية، ويكفي أن نقول بأنّ البرسا لم يذق طعم الهزيمة لـ16 مباراة متتالية في جميع المسابقات، حيث تعود آخر هزيمة لتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2019 في ذهاب ربع نهائي كأس الملك أمام إشبيلية (2-0).