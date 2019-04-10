اونلاين | barcelona tv.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة لايف bein youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر barcelona tv.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة لايف bein youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو العودة بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب.

Advertisements

ولا شك أن فريق برشلونة يمر حالياً بأزهى فترة له في الموسم، وهو الأمر الذي يُعتبر مثالياً للغاية في الجزء الأخير المتبقي من عمر الموسم الحالي، علماً بأن الفريق الكتالوني يُنافس بكل قوة من أجل التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق برشلونة قد ضمن عميلاً الفوز بلقب الدوري الإسباني في مطلع الأسبوع الحالي، مما سوف يُساعده كثيراً لوضع كامل تركيزه على مسابقة دوري أبطال أوروبا في المقام الأول إضافة إلى مسابقة كأس ملك إسبانيا.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية غير مستقرة نوعاً ما قبل مباراته المنتظرة مع ضيفه فريق برشلونة، وذلك نظراً إلى الهزائم الأخيرة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر على المستوى المحلي.

ومن المؤكد أن نجاح فريق مانشستر يونايتد في تخطي هذه العقبة، سوف يضمن له بنسبة كبيرة للغاية الوصول إلى المباراة النهائية على أقل تقدير، ولم لا تكون لديه حظوظ أيضاً من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف.