رئيس لجنة الانضباط يعلق على حركة حمدالله وقوميز ويطرح تفسيره القانوني لها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

علق رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي، على حركة حمدالله وقوميز التي ظهرت في مقاطع فيديو انتشر للاعبين، واعتبرها البعض غير أخلاقية.

وقال رئيس لجنة الانضباط إن اللقطات التلفزيونية ليست كافية حتى أثبت على اللاعب انها حركة مسيئة أو مشينة.. وتهدف إلى القوة والحماس والتحدي.

وأضاف في تصريحاته لقناة العربية، أن اللجنة لم تتلقى تقرير من الحكم حول حركة حمدالله وقوميز .. لذلك لم نصدر عقوبات عليها.. وأفسرها كرجل قانوني.