الامارات | ماراثون «أدنوك أبوظبي» ينطلق 6 ديسمبر بـ 4 مسافات مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون «أدنوك أبوظبي» ينطلق 6 ديسمبر بـ 4 مسافات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعلن، رسمياً، فتح باب التسجيل بماراثون أدنوك أبوظبي 2019، الذي سيقام يوم الجمعة الموافق السادس من شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 للدولة.

وتوقع الممظمون أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة المرتقبة، في ظل تزايد مكانة هذا الحدث وأهميته محلياً وعالمياً، وستضم الفعالية أربع مسافات مختلفة وهي: الماراثون (42.2 كم و10 كم و5 كم و2.5 كم)، التي تتناسب والمشاركين من ذوي القدرات المختلفة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتسابقون لأول مرة.