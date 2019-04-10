الامارات | حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في «ختامي المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في «ختامي المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الرابع لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت 32 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية. وتابع السباق أيضاً سموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، وحضر أيضاً الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تألق هجن العاصفة في رموز لقايا أصحاب السموّ الشيوخ، على كأس مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ فازت بالكأس المخصصة للبكار المفتوح المطية «شنذارة» المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غيّاث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7:10:1 دقائق، وحصلت على جائزة مالية بلغت 500 ألف درهم، كما استمر تفوق هجن العاصفة، التي فازت بالكأس المخصصة إلى البكار المحليات عن طريق «سليطة» بقيادة المضمر غيّاث الهلالي، بحصولها على المركز الأول بزمن 7:14:8 دقائق، وحصلت على جائزة 500 ألف درهم.

أما رموز الجعدان، فقد تألقت هجن الرئاسة في السباق المخصص إلى الجعدان المفتوح عن طريق «متعب» بقيادة المضمر أحمد الخيلي، مسجلاً 7:13:3 دقائق، وحصلت على بندقية وجائزة 400 ألف درهم، بينما فاز بلقب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات «مشرف» المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مسجلاً 7:12:4 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة 400 ألف درهم.

في المقابل، جاءت الأشواط - التي يحصل فيها الفائزون على جوائز عبارة عن سيارات - مثيرة، بعدما حسمت «الوثبة» المملوكة إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، الشوط الخامس للبكار المهجنات بزمن 7:17:2 دقائق، واستمر تفوق هجن الرئاسة في الشوط السادس المخصص للجعدان المهجنات عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر راشد المنصوري، بزمن 7:21:4 دقائق، بينما فازت هجن العاصفة بلقب الشوط السابع المخصص للبكار المحليات عن طريق «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7:21:6 دقائق.

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وفازت هجن الرئاسة بلقب الشوط الثامن المخصص للبكار المهجنات عن طريق «بلشة» بقيادة المضمر محمد المهيري، بزمن 7:19:9 دقائق، واستمرت الإثارة بعدما تفوقت هجن العاصفة في الشوط التاسع المخصص للجعدان المحليات عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر الهلالي، بزمن 7:28:2 دقائق، بينما فازت هجن الرئاسة بلقب الشوط العاشر المخصص للجعدان المهجنات عن طريق «منحاش» بقيادة المضمر أحمد الخيلي، مسجلاً زمناً قدره 7:22:5 دقائق.

ومنحت «الشاهينية» هجن العاصفة لقب الشوط الـ11 المخصص إلى البكار المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7:24:6 دقائق، كما فازت أيضاً «الشاهينية» المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بلقب الشوط الـ12 المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 7:19:8 دقائق.

- أقيمت 32 شوطاً بواقع 16 في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية، خلال منافسات اليوم الرابع.