الامارات | «لاعبات الشارقة الرياضي» يحصدن 16 ميدالية في 6 ألعاب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت لاعبات فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، 16 ميدالية ملوّنة في بطولات محلية وخارجية، أقيمت منافساتها خلال شهر مارس الماضي، وانتزعت اللاعبات بجدارة واستحقاق أربع ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، وست ميداليات برونزية، وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الإدارية والفنية للفرق، تماشياً مع رؤية المؤسسة التي تسعى إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي النسوي في الشارقة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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