الامارات | اتحاد الكاراتيه يمنح الرئاسة الفخرية لمحمد عمر بن حيدر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يمنح الرئاسة الفخرية لمحمد عمر بن حيدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الكاراتيه، منح محمد عمر بن حيدر، الرئاسة الفخرية للاتحاد، تقديراً للدعم الكبير الذي يقدمه بن حيدر في المجال الرياضي والكاراتيه، وأعلن الاتحاد في مؤتمر صحافي، أول من أمس، حضره رئيس الاتحاد، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ومدير مجموعة بن حيدر، عبدالسلام الكيالي، عن انطلاق أول بطولة تحمل اسم عمر بن حيدر، الجمعة المقبل، على صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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