الامارات | نهيان بن زايد الشخصية الرياضية لعام 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد الشخصية الرياضية لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشؤون الرياضية، عبدالمحسن فهد الدوسري، عن اختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الشخصية الرياضية لعام 2018، واصفاً سموه بأنه صاحب شخصية فذة، عرف عنها العمل الدؤوب، والمتابعة الدائمة للشؤون الرياضية بشتى مجالاتها، طوال فترة الماضية، وأن ارتباط سموه بالحركة الرياضية متجذّر ومتعمق، ومنطلق من معرفته ودرايته التامة، ورؤيته الثاقبة، وحكمته وقيادته السديدة، التي تركت بصمات جلية على مسيرة الرياضة الإماراتية، التي حفرت أروع الإنجازات، وبلغت مجد المنصات، بتنوع المناصب التي تولى دفة الإدارة في مشوارها.

وأكد الدوسري أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان كان شاهداً على كل لمسة إنجاز ورفرفة راية في سماء المحافل الدولية.

وأضاف الدوسري: «تتجلى رياضتنا شامخةً بالمزيد من الفخر والاعتزاز من خلال إنجازاتها الكبيرة التي سطرها أبناء الوطن المخلصون، مستمدين العزم من متابعة وتوجيه سموه، ومباركة قيادتنا الرشيدة التي تدعم الرياضة والرياضيين».

وأوضح الدوسري «جاء اختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الشخصية الرياضية لعام 2018 أيضاً تقديراً لما يقوم به سموه من أدوار مهمة في رفع المعنويات، وشحذ الهمم، ورسم الخطط، نحو الآفاق الرياضية العالمية، وفق أرقى المعايير التي تضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، والتي تشكل محور الانطلاق إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالتنمية الشاملة للفرد والمجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية في بيئة صحية سليمة».

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقرها في دبي، أنه سيتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البالغة 23 مليوناً و326 ألفاً و750 درهماً، على 515 رياضياً، منهم 383 لاعباً، و92 إدارياً، و26 مدرباً، و13 حكماً، وميكانيكي واحد، خلال حفل أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، في نسخته الـ13، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الـ11 صباحاً في قاعة أرينا في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحصد رياضيو الإمارات، الذين يمثلون 28 اتحاداً رياضياً، وفقاً للأمين العام المساعد للهيئة، خالد عيسى المدفع، 580 ميدالية، منها 202 ذهبية، و193 فضية، و185 برونزية، حيث يقام هذا الحفل بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وقدم المدفع خلال المؤتمر شرحاً مفصلاً عن فقرات حفل التكريم، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الكرمين منذ بداية إطلاق الجائزة في عام 2005 بلغ 5303 مكرمين، حصدوا 4114 ميدالية، وبلغ إجمالي قيمة الجائزة 212 مليوناً و989 ألفاً و150 درهماً.

وتصدر اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة الاتحادات المكرمة، بحصوله على 148 ميدالية، منها 68 ذهبية، و41 فضية، و39 برونزية، فيما تصدر البطل علي حمد الكربي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة اللاعبين المكرمين، بحصوله على 13 ميدالية، منها ثماني ذهبيات وثلاث فضيات، وبرونزيتان.

وحصل اللاعب عمر عبدالعزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل على جائزة أفضل إنجاز رياضي، بفوزه بالميدالية الفضية في قفز الحواجز، خلال أولمبياد الشباب الصيفي الذي أقيم في الأرجنتين في 2018.

والاتحادات المكرمة هي: اتحاد رياضة المعاقين، والرجبي، والرياضة المدرسية، والشرطة الرياضية، والرماية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والدراجات، وبناء الأجسام، وكرة الطاولة، والبولينغ، والشراع والتجديف الحديث، والسباحة، وكرة الماء، ونادي السيارات، والمبارزة، والرياضة الجليدية، والشطرنج، والغولف، والكاراتيه، ورفع الأثقال، والتايكواندو، والبلياردو والسنوكر، والمصارعة، والجودو، والجوجيتسو، والفروسية، والرياضات البحرية، واتحاد المواي تاي، والكيك بوكسينغ، ومهرجات الشيخ منصور بن زايد للخيول.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن أنه سيتم تكريم اتحاد كرة القدم، لحصول المنتخب الأولمبي على الميدالية البرونزية في دور الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا.

حضر المؤتمر الصحافي كل من الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للشؤون الرياضة عبدالمحسن فهد الدوسري، والأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة خالد حسين، ورئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة أحلام يوسف، ومسؤول المراسم في الهيئة حسن الرمسي.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، أن هذه الإنجازات التي حققها رياضيو الإمارات جاءت نتاج الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة.

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وتوجه عبدالغفار بالشكر والامتنان إلى أبنائهم وبناتهم أصحاب الإنجازات الرياضية من المكرمين والمكرمات، الذين وضعوا بصمتهم برفع راية الدولة عالية خفاقة في أبرز المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد الأمين العام بالدور الكبير لرئيس الهيئة، اللواء محمد خلفان الرميثي، على ما يقدمه من متابعة وتوجيه وإشراف، لكل المستجدات، والآلية المساهمة في إنجاح هذا الحفل وإظهاره بالصورة اللائقة.

وعبّر عبدالغفار عن فخره وفخر كل إماراتي بما حققه الرياضيون من أبناء الإمارات في القطاع الرياضي من إنجازات، مؤكداً أنهم أهل لهذا التكريم، معتبراً أنه ورغم أن الإنجازات التي تحققت كانت دون الطموح، إلا أنهم يطمحون إلى الأفضل.

وأشار عبدالغفار إلى أن التكريم سيشمل أيضاً كل الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية، الذي يعد مصنع الأبطال، ومهد الإنجازات العالمية المستقبلية لرياضة ورياضيي الإمارات. وتوجه أمين عام الهيئة في ختام حديثه بالشكر الجزيل للجنة العليا المنظمة، ولجنة الحفل، وجميع الفرق العاملة والمتطوعين، على جهودهم المبذولة في إنجاح حفل التكريم.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد، رئيس لجنة حفل التكريم، خالد عيسى المدفع، أن اللجنة حرصت على أن يظهر الحفل في أبهى حلة تليق بأصحاب الإنجازات أبطال الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً تنويرياً سبق المؤتمر الصحافي مع جميع الاتحادات الرياضية، وذلك من أجل محاكاة الواقع، والتدرب على طريقة التكريم، وآلية التعامل مع مراسم الحفل، من أجل تلافي كل العقبات، والوقوف على فرص التحسين التي واجهت التكريم في المواسم الماضية.

وتطرق المدفع خلال حديثه إلى أن فقرات الحفل ستبدأ بفيلم قصير، يجسد محطات الإنجازات الرياضية لعام 2018، ثم الكلمة الترحيبية لرئيس الهيئة محمد خلفان الرميثي، ومن بعدها تكريم الشخصية الرياضية، وكوكبة من الشخصيات المكرمة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية، ثم سيقوم راعي الحفل بتتويج جميع الاتحادات في منصات التكريم.

تكريم عبدالملك وعلي حميد ومنذر

تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي للهيئة أنه سيتم خلال حفل أصحاب الإنجازات الرياضية تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها أثر في نجاح الرياضية الإماراتية، وقدمت الكثير، ابتداءً بمن عمل في الهيئة، وتحديداً الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك محمد، ومنذر عبدالله الأزدي، إضافة إلى المعلق الرياضي علي حميد جمعة.

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ميدالية حصدها أبطال الرياضة في 2018.

- اتحاد الفروسية يتصدر قائمة الاتحادات المكرَّمة.

- عمر عبدالعزيز المرزوقي نال جائزة أفضل إنجاز رياضي.