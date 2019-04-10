الامارات | لاعبو الإمارات يسيطرون على غولف «سواعد الهمم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن لاعبو الإمارات على منصّات تتويج النسخة الأولى من بطولة «سواعد الهمم» المفتوحة للغولف، التي نظمتها شركة «تنظيم فعاليات الغولف»، أول من أمس، على ملاعب نادي خور دبي، بمشاركة 34 لاعباً ولاعبة، وأسفرت النتائج عن تتويج الإماراتي بلال منير بالمركز الأول في الفردي بـ39 ضربة، وفي الزوجي المختلط، هيمن الإماراتيان راشد المرموم، وعبدالله كلبت على المركز الأول بإجمالي 62 ضربة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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