الامارات | نجاح أول تجربة لإعادة الفيديو في رماية الأطباق بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول تجربة لإعادة الفيديو في رماية الأطباق بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، فلاديمير ليسين، عن سعادته بتجربة نظام إعادة الفيديو، التي طبقت لأول مرة في كأس العالم للرماية المقامة في العين، وقال في تصريحات صحافية: «لقد وعدت وها أنا أنفذ ما وعدت به، ولدي خطط اخرى لا أريد أن أعددها، لأنها مذهلة، لكنني أفضل تنفيذها على أرض الواقع». من جانبه، قال المندوب الفني الدولي، محمد وهدان، إن «نظام إعادة الفيديو سيجعل البطولات أكثر شفافية». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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