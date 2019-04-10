الامارات | مدرب الأرجنتين يتعرّض لـ «الدهس»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين يتعرّض لـ «الدهس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، أمس، إلى الدهس من قبل سيارة صدمته أثناء ركوبه دراجته الهوائية في جزيرة مايوركا الإسبانية. وأوضح اتحاد الأرجنتين عبر «تويتر»، أن سكالوني «كان ضحية حادث غير خطر، أثناء ركوبه دراجته»، مشيراً إلى أن المدرب (40 عاماً)، نقل إلى المستشفى، وغادره بعد فترة وجيزة. وأفادت السلطات البلدية أن سائق السيارة هو من قام بالاتصال بالشرطة، وخدمات الإسعاف. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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