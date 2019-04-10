شكرا لقرائتكم الزمالك فى ورطة قبل مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن هناك شرطاً كي يتم اعتماد طاقم التحكيم التونسي الذي سيدير مباراة الزمالك والمصري في الدوري العام والمقررلها يوم الخميس المقبل بشكل رسمي.

أوضح سويلم خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" مساء اليوم الثلاثاء، أن على الزمالك تسديد مبلغ 15 ألف دولار قبل ظهر غد الأربعاء، مشيراً إلى أنه في حال لم يلتزم الزمالك بهذا الأمر سيقوم طاقم تحكيم مصري بإدارة المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك يعتلي صدارة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن الغريم التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.