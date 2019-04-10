شكرا لقرائتكم فرج عامر يغازل التوأم: انتظروا مواهب سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السكندرى أن ثقته لم تهتز فى الفريق والجهاز الفنى للعودة الى النتائج الإيجابية فى بطولة الدورى الممتاز.
أضاف فرج عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن التوأم حسام وابراهيم حسن لديهم من المهارة الفنية والتكتيك ما يجعلهم الأفضل فى مصر فى الشأن التدريبي.
تابع رئيس سموحة ان التوأم حسن استطاعوا أن يضعوا أكثر من 10 لاعبين من فريق فى الفريق الأول وسيزيد تألقهم خلال الفترة المقبلة.
تابع فرج عامر ان ناديه يقف خلف الجهاز الفنى والفريق خاصة وأنه يؤمن بشكل شخصى أن التوأم هم الأفضل فى مصر تدريبيًا وطالما طالب بمنحهم الفرصة لتدريب منتخب مصر.
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