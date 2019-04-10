شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن طاقم تحكيم عربى وتحديدا من تونس سيدير مباراة الزمالك والمصرى المقرر اقامتها الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز.
أضاف سويلم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: "خاطبنا عدد من الدول الأوروبية والاتحادات هناك لترشيح حكام أجانب للمباريات الا أن الأمر لضيق الوقت بات صعب للغاية".
تابع ثروت سويلم أن اتحاد الكرة يسعى الى توفير كافة السبل للأندية التى تشارك فى البطولة المحلية نظرًا لأن الموسم الحالى استثنائى بكل المقاييس.
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