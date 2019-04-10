شكرا لقرائتكم فرج عامر: حذرت حسام حسن من باسم مرسي المجمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن المهاجم باسم مرسى المعار من فريق الزمالك لم يتم فسخ تعاقده حتى الآن مع النادى وأنه محال الى التحقيقات من قبل إدارة النادى.
أضاف فرج عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن اللاعب عقده ممتد مع الفريق لنهاية الموسم وأنه لم يعد لناديه أو تنتهى الاعارة كما ردد البعض.
تابع محمد فرج عامر أنه حدد 3 لاعبين للجهاز الفنى الحالى وحذر منهم خلال الفترة الأولى للتوأم وأبدى قلقه من تأثيرهم على الفريق الا ان حسام حسن أصر على مشاركتهم والوقوف على عدم افادتهم للفريق الا انه عاد وأكد أننى كان عندى حق معاهم.
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