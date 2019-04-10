شكرا لقرائتكم الرفاعي.. "حكم" يعشق برشلونة أصبح رئيساً للجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرف أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، كرة القدم عبر نادي برشلونة الإسباني، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على شهادة الدكتوراة في القانون.

وبدأ الرفاعي مشواره مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، عندما طلب من عادل عزت العمل في مجال التحكيم بكرة القدم السعودية، كونه شغل منصب حكم النخبة في الدوري الأميركي للمحترفين مدة ست سنوات، لكن رئيس الاتحاد السابق رأى أنه يناسب للعمل في لجنة الانضباط والأخلاق.

مع اللجنة، بدأ الرفاعي مشواره كنائب للأسترالي جيمس كيتشنغ، قبل أن يتولى منصب الرئيس في الثامن والعشرين من يناير الماضي، وهذا المنصب شغله 5 رؤوساء منذ 2015 حتى يومنا هذا، كانت أطول مدة مسجلة باسم خالد بانصر بسنة وتسعة أشهر .