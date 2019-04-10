شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الحوسني تحصد برونزية القرص في «عربية ألعاب القوى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حل منتخب الإمارات في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب إجمالي الميداليات، ضمن البطولة العربية لألعاب القوى بنسختها ال21 والتي استضافتها مصر، وشاركت الإمارات بأربعة لاعبين ولاعبات.
وجاءت مشاركة الإمارات بكل من اللاعبين محمد عباس في «الوثب الثلاثي»، ونصيب جمعة في «100 و200 متر» وسعود الزعابي في «800 متر» وفاطمة الحوسني في «رمي القرص».
وحصل منتخبنا على ميدالية برونزية واحدة حققتها اللاعبة فاطمة الحوسني من خلال رمي القرص، وذلك خلف المصرية أميرة محمود، فيما نالت المركز الأول والذهبية البحرينية نورة جاسم سالم.
وتصدر منتخب البحرين، وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني، ومصر ثالثاً، والجزائر رابعاً.على خط آخر قرر المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الثاني للعالم الحالي، لموعد آخر، حيث كان من المقرر أن يعقد يوم 13 إبريل، وذلك نظراً لوجوده خارج الدولة، وناصر المعمري نائب رئيس مجلس الإدارة، من أجل حضور اجتماعات والتنسيق والإعداد لانتخابات الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة.
كما قرر اتحاد ألعاب القوى أيضاً إقامة 3 بطولات في ختام الموسم الحالي، وهي بطولتا كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والسيدات يومي 4 و5 مايو/أيار المقبل، والبطولة الدولة الفرقية يومي 19 و20 إبريل في مدينة دبي الرياضية.
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