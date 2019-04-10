شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد سيطرة «هجن العاصفة» على اللقايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مساء أمس بميدان المرموم، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن مهرجان ختامي المرموم، كما تابع السباق الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، كما تابع السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وسجلت مؤسسة هجن العاصفة تميزاً كبيراً، من خلال تحديات سن اللقايا وسيطرت على الناموس في شوطي الكأس للقايا البكار المفتوح والمحليات، ونجحت (شنذارة) تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي في تكرار إنجازها بختامي الوثبة، عندما فازت بالكأس، ولم يفرط غياث الهلالي في حصد ثاني كؤوس اللقايا والمخصص للقايا البكار المحليات وذلك بعد أن قدم (سليطه) على الصدارة.

ونجحت هجن الرئاسة في تسجيل حضورها القوي من خلال ثالث الأشواط والذي قاد فيه المضمر أحمد مطر الخيلي (متعب) إلى حصد بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، وكان ختام رموز سن اللقايا من نصيب (مشرف) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي قاده المضمر سعيد محمد مروشد لامتلاك بندقية اللقايا الجعدان المحليات. ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى الخامس في أشواط الرموز على جوائز نقدية قيمة.

وعقب أشواط الرموز، أقيم 12 شوطاً للمحليات والمهجنات، نال الفائزون بالصدارة فيها سيارات فاخرة (رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن)، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وكانت الفترة الصباحية شهدت إقامة ستة عشر شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ونال الفائزون بالمركز الأول فيها سيارات فاخرة (تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر)، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة. يذكر أن الأشواط الأربعة الأخيرة في الفترة الصباحية خصصت لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

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ونجحت هجن الرئاسة في حسم صدارة أول الأشواط الصباحية والذي خصص للقايا البكار المحليات بواسطة (هملولة)، فيما وضعت (الشاهينية) اسم هجن العاصفة على الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات وذلك بقيادة غياث الهلالي، وكان (الجارح) لهجن الرئاسة والذي يقوده المضمر محمد زيتون المهيري صاحب الناموس في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات وهيمن محمد زيتون المهيري على صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات لمصلحة هجن الرئاسة؛ وذلك بعد تقديمه (شاهين) على الصدارة.

هذا، واستضافت منصة ميدان المرموم مساء أمس الأول فعاليات مزاد محمية الطف للهجن العربية الأصيلة والذي عرضت من خلاله 45 مطية من أفخر وأرقى السلالات، وتحوي محمية الطف زمولاً شهيرة مملوكة لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، كما عرضت من خلال المزاد بعض الفطامين التي تنتمي من جهة الأب ل(الطليلي العاصفة) و(الغزال العاصفة).

ودفع فايز غافان الجابري (راعي مصيحة) مبلغ 220 ألف درهم مقابل الحصول على البكرة المميزة والتي تنحدر من سلالة الأب الوسمي وأمها ريمه بنت مصيحان (زرع أجنة)، فيما كانت البكرة بنت مشغل (المختبر سويحان) وأمها غادة (زرع أجنة) من نصيب عامر سعيد راشد المدهوشي والذي دفع مقابلها 180 ألف درهم، ولم يتأخر محمد سعيد الشامسي عن حصد ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب مجد (المختبر سويحان) وأمها بهجة (زرع أجنة) وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره 150 ألف درهم.

منافسات اليوم

تقام اليوم تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كم وذلك من خلال 24 شوطاً صباحياً، وستكون الأشواط العشرة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج، بينما تنقسم التحديات في الأشواط الأربعة عشرة الأخرى بين أشواط المحليات والمهجنات، فيما ستطرح سيارات فاخرة (تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن وشيفروليه بليزر) لأصحاب المركز الأول في الأشواط حتى الثامن عشر المتبقية بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

وفي المقابل ستكون الأشواط من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.

ويقام في المساء 18 شوطاً في سن الإيذاع، وستخصص الأشواط الأربعة الأولى لرموز سن اللقايا المفتوح والمحليات بواقع رمزين للمفتوح (كأس البكار وبندقية الجعدان) ورمزين للمحليات (كأس البكار وبندقية الجعدان)، وسيكون التنافس على رموز الإنتاج (الكأس والبندقية) من خلال الشوطين الخامس والسادس، وينال المتسابقون في أشواط الرموز حتى المركز الخامس جوائز نقدية قيمة، فيما ستطرح سيارات فاخرة (رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول فورد ستيشن) لأصحاب المركز الأول في الأشواط من السابع وحتى الثامن عشر، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.