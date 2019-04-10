شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون رياضي إعلامي في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي وزكية سهيل المشرخ، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة وعفراء المشغوني، رئيسة قسم الأنشطة المجتمعية، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وعامر الغيثي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات بالقناة.

وقال عيسى هلال إن اللقاء يأتي ضمن حرص المجلس على التواصل الفعال والمباشر مع جميع المؤسسات والهيئات في الإمارة الباسمة.

وبدوره، أشاد راشد العوبد بنتائج الاجتماع المثمر، مرحباً بالتعاون المشترك في تغطية الفعاليات المختلفة.

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