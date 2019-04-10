المري يشهد انطلاق فعاليات بطولة الشرطة للفرق التخصصية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق «بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية»، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بمنطقة الروية على مدار 3 أيام؛ وذلك بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، والعميد محمد راشد الحفيتي، ممثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري، الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لكافة قيادات الشرطة على مستوى الدولة، ووحداتها المشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، مشيداً في الوقت ذات بالحرفية التي قدمتها الفرق التخصصية في فعاليات اليوم الأول، والتي أبرزت مهارات عالية في التعامل مع السيناريوهات.

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واطلع اللواء المري على فعاليات اليوم الأول للبطولة التي تضمنت تعامل الفرق التخصصية مع نوعين من السيناريوهات، وسط منافسة قوية وإصرار كبيرين على التفوق، واطلع أيضاً على الخطط والسيناريوهات الهادفة إلى نقل المعرفة بين عناصر الفرق الخاصة، وتبادل الخبرات بينها بأساليب مبتكرة.

وأكد الملازم ياسر الزرعوني من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن هناك 8 فرق مشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، وتضم فريقين من شرطة دبي، إلى جانب فريقين من شرطة أبو ظبي، وفريق من شرطة رأس الخيمة، وفريق من شرطة الفجيرة، وفريق من وزارة الداخلية - «ق71».

وأشار الزرعوني إلى أن البطولة ستشهد التعامل مع 5 سيناريوهات؛ حيث تم التعامل في اليوم الأول مع سيناريوهين اثنين؛ هما: «التحدي التكتيكي للتعامل مع إنقاذ رهينة»، وسيناريو «الهجوم»، والذي يعتمد على رماية أهداف مختلفة ورفع وزن ثقيل.