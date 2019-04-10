204 لاعبين ولاعبات في بطولة عمر بن حيدر للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ينظم اتحاد الكاراتيه بطولة عمر علي بن حيدر الأولى المفتوحة للكاراتيه، والتي تقام بعد غد، على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر بدبي، بمشاركة 204 لاعبين، ولاعبة يمثلون 12 نادياً ومركزاً ومؤسسة، يتنافسون في 8 مسابقات في الكاتا والكوميتيه، وينظمها اتحاد اللعبة للمرة الأولى من نوعها، وفاء لاسم صاحب البطولة تقديراً لإسهاماته في دعم ورعاية كاراتيه الإمارات.

وتم الكشف عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعبدالسلام الكيالي مدير عام مجموعة محمد عمر بن حيدر الراعية للحدث، وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، والأعضاء مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عباس خبير اللعبة المعتمد دولياً المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأعلن الرزوقي أن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه قرر منح محمد عمر بن حيدر الرئاسة الفخرية للاتحاد تقديراً لما يقدمه من إسهامات ودعم ورعاية لبطولات الاتحاد على المستويين المحلي والدولي، مشيداً بجهوده كشخصية داعمة للعمل الإنساني والخيري بالدولة في المجالات الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية، علاوة على رياضة الكاراتيه.

وقال الرزوقي: «محمد عمر بن حيدر شخصية محل التقدير والاحترام، فهو يسير على نهج والده، رحمه الله، في دعم الأعمال الإنسانية التي طالما تحث عليها قيادتنا الرشيدة، لذلك قرر الاتحاد إقامة هذه البطولة لتكون بمثابة لمسة وفاء لعمر بن حيدر الذي ترك سيرة حسنة لأهله وذويه والمجتمع، ولتكون أيضاً بمثابة رد الجميل كشيمة يتمتع بها أهل الإمارات تقديراً لكل صاحب عطاء». وقال عبدالسلام الكيالي: «مجموعة محمد عمر بن حيدر تشكر اتحاد الكاراتيه على تقديره بمنح الرئاسة الفخرية للاتحاد لمحمد عمر بن حيدر، وهذا تقدير كبير تثمنه المجموعة وستستمر في دعم الرياضة والرياضيين كواجب تجاه مجتمع دولة الإمارات».