«الوحدة» يهزم «الريان» 2-1 ويتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قلب الوحدة الطاولة على الريان القطري، وتغلب عليه في عقر داره 2-1، محققاً فوزاً ثميناً، أمس، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط، معززاً بذلك فرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي.

وسجل هدفي الوحدة تيجالي في الدقيقة 67 وليوناردو 93، وأحرز هدف الريان ريفاس 50.

وطالب الوحدة بركلة جزاء في الدقيقة 18 بعد كرة تبادلها تيجالي مع ليوناردو، وتمت إعاقة الأخير داخل الصندوق، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً في الدقيقة «18».

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وضاعت فرصة من الكرة التي سددها خليل وعادت إلى برغش الذي سددها مرة أخرى وأبعدت إلى ركنية وكاد يترجمها ريم رأسية في الشباك في الدقيقة «34».

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية وحداوية، وعلى عكس مجريات اللعب، نجح ريفاس في التقدم للريان من الكرة التي سقط فيها الكمالي ونجح الأول في إيداعها شباك الشامسي في الدقيقة «50».

ونزل إسماعيل مطر ويحيى الغساني بديلين لسالم سلطان وخليل إبراهيم لإنعاش الهجوم، وأدرك تيجالي التعادل للوحدة بصناعة مميزة من البديل «سمعة» الذي مرر الكرة للقناص خلف المدافعين وضعها في الشباك لحظة خروج الحارس في الدقيقة «67»، وخرج الغساني سريعاً بعد دخوله للإصابة.

وفي الدقيقة الأخيرة نجح ليوناردو في إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء ارتكبت معه.