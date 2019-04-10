شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان مبارك يغيب شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفحوص الطبية التي أجراها صانع ألعاب الجزيرة خلفان مبارك عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية اليمنى، ما يستوجب غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.
واستمر المهاجم أحمد ربيع في التحسن بشكل مستمر من إصابته في الرأس التي يتعافى منها حالياً في مستشفى راشد في دبي.
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