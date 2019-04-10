خلفان مبارك يغيب شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفحوص الطبية التي أجراها صانع ألعاب الجزيرة خلفان مبارك عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية اليمنى، ما يستوجب غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.

واستمر المهاجم أحمد ربيع في التحسن بشكل مستمر من إصابته في الرأس التي يتعافى منها حالياً في مستشفى راشد في دبي.