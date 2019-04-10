بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم بطولة دبي الدولية للشطرنج التي أقيمت على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، وقبل الجولة الأخيرة تعادل خمسة لاعبين في صدارة البطولة.

وكانت الجولة الثامنة هي الجولة قبل الأخيرة من البطولة وفي إطار حرص لاعبي الصدارة على عدم المغامرة كانت نتيجة التعادل حاضرة في لقاء الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيجا ادواردو، وتعادل أيضاً الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف مع الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، وخسر الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي من الأوزبكي المميز نوديربيك عبدالستاروف، بينما عاد التعادل ليفرض نفسه في لقاء الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي ديباشس داس، وكذلك تعادل الأستاذ الدولي الهندي انيان بي مع الأستاذ الدولي الكبير التركي كان ايمار، وفاز الفيتنامي لي كيونج ليم على الأستاذ الدولي الكبير الهندي ديبان شاكرافاراس.

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وتمكن الأستاذ الدولي الكبير بلال بالحسن من رفع رصيده إلى 5 نقاط بفوزه على الأستاذ الهندي نيتشبيلوكار، وفاز الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير على الهندي سيروديب ديبا بينما خسر الأستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الهندي مانوش شاه.

وبنهاية الجولة الثامنة احتفظ الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بصدارته للاعبين العرب برصيد 5.5 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن إلى5 نقاط، وكذلك رفع الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير رصيده إلى 4.5 نقطة.

وفي ختام الجولة الثامنة يتصدر البطولة 5 لاعبين برصيد 6.5 نقطة وهم الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف والأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيجا ادواردو، والأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف والأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك والأستاذ الدولي الكبير الأوزباكستاني نوديربيك عبدالستاروف، بينما يتشارك 10 لاعبين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.