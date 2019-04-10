شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون “أدنوك” والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رسمياً، فتح باب التسجيل في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019 الذي سيقام في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات، وكان الماراثون في نسخته الأولى 2018 قد شهد مشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة بل والعالمية أيضاً.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة المرتقبة في ظل تزايد مكانة هذا الحدث وأهميته محلياً وعالمياً.
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