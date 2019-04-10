فريق المستقبل بطلاً لدوري المؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج فريق أكاديمية المستقبل بلقب درع دوري فرق المؤسسات الحكومية لكرة القدم في أبوظبي، بفوزه على فريق الإمارات لتنمية الشباب بخماسية نظيفة في ختام البطولة التي أقيمت على استاد سلطان بن زايد بمقر الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفخري لاتحاد المؤسسات، وإشراف سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد، بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة، من دون خسارة، وتعادل واحد.

سجل أهداف فريق المستقبل في النهائي سهيل إبراهيم هدفين، وهدفاً لكل من خيري الحسينيو تاكوي بيرتاند و مهدي شطير.

وحل فريق جولد وكلاء لاعبين في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وجاء فريق العين في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وفي ختام المباراة قام اللواء ركن بحري محمد أحمد السبب الطنيجي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بتتويج الفائزين بحضور محمد الجوهري المدير المالي للاتحاد، ومحمد الجلاف المهيري المدير الفني للاتحاد، بتسليم درع البطولة للدكتور سعيد حمد الحساني مشرف فريق المستقبل، وتسلم الكابتن يوسف الحمادي مشرف فريق جولد لاعبين كأس المركز الثاني.

وسبق التتويج تكريم حكام مباراة ختام الموسم، وهم صالح الحارثي حكم ساحة، وعلي الشحي المساعد الأول، وسليمان السناني المساعد الثاني.

من جانبه، أشاد اللواء محمد أحد السبب الطنيجي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد المؤسسات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، للاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية منذ تأسيسه، مؤكداً أن اتحاد المؤسسات ظل يسهم بدوره في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية، مشيراً إلى أن متابعة سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد ساهمت في نجاح المسابقة.

وأشار الطنيجي إلى نجاح البطولة، وقال «هذه النسخة من دوري المؤسسات تعد الأفضل في العشر سنوات الأخيرة، على كل المستويات، ولاسيما انضمام أندية العين والوحدة والظفرة الذين ساهموا في إثراء البطولة وإعطائها زخماً وندية، ونتمنى انضمام ناديي الجزيرة وبني ياس في الموسم المقبل». وأضاف «سنعمل على مخاطبة جميع أندية إمارة أبوظبي للمشاركة في النسخة المقبلة، وبالتأكيد الأندية التي شاركت في البطولة هذا الموسم حققت استفادة كبيرة لأنها أعطتها الفرصة لتجهيز اللاعبين الذين لا تتاح لهم فرصة المشاركة في مباريات رسمية، إضافة إلى اكتشاف لاعبين من الفرق الأخرى يمكن ضمهم والاستفادة منهم مع الرديف، أو الفريق الأول».

وأعرب الدكتور سعيد الحساني عن سعادته بتتويج فريق المستقبل بدرع دوري المؤسسات، ووجه التهنئة إلى سيف بن أحمد الهاملي رئيس اتحاد المؤسسات لكرة القدم بنجاح البطولة، وقال «نفتخر بحصول فريق المستقبل على الدرع للمرة الثامنة على اختلاف المسميات باعتبار أن الفريق كان يحمل اسم اتحاد الجامعات، وفريقنا اكد على جدارته في المسابقة وتوج من دون خسارة، وتعادل واحد، في ظل وجود أندية العين والوحدة والظفرة».

بدوره، أبدى سهيل الحربي لاعب فريق المستقبل سعادته بتتويج الفريق بالدرع، وقال«حصدنا نتائج إيجابية بالرغم من وجود أندية جديدة لها ثقلها ومكانتها».