خليفة يكافئ أصحاب الإنجازات ب 23 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

توزع 23 مليوناً و326 ألفاً و750 درهماً، مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أصحاب الإنجازات الرياضية في العام 2018، وذلك في حفل التكريم الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة في الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في قاعة أرينا مبادلة بالعاصمة أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وستوزع المكرمة على 515 مكرماً من 28 اتحاداً بواقع 383 لاعباً ولاعبة و13 حكماً و92 إدارياً و27 فنياً.

وتم الكشف عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي بحضور سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية رئيس اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية الثالث عشر، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة رئيس لجنة الحفل، وخالد حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، وأحلام يوسف رئيس قسم العلاقات العامة، وحسن الرمسي مسؤول المراسم في الهيئة، وممثلي وسائل الإعلام.

ورفع سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة شكر وامتنان شباب الوطن أصحاب الإنجازات الرياضية للقيادة الرشيدة، لما تقدمه من دعم لا محدود للرياضيين من أبناء الوطن.

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وتوجه عبدالغفار بالشكر والامتنان لأصحاب الإنجازات الرياضية الفائزين والمكرمين، الذين وضعوا بصمتهم برفع راية الدولة عالية خفاقة في أبرز المحافل الرياضية الدولية، مشيداً بمتابعة وتوجيه اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكل المستجدات الخاصة بالحفل لإظهاره بصورة لائقة، معرباً عن فخر كل إماراتي بما حققه الرياضيون من أبناء الإمارات من إنجازات.

وأشار عبدالغفار إلى أنه أنه سيتم تكريم كل الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية، وشكر اللجنة العليا المنظمة ولجنة الحفل وجميع الفرق العاملة والمتطوعين، على جهودهم المبذولة في إنجاح الحفل.

وأعلن عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية خلال المؤتمر الصحفي عن شخصية العام الرياضية وهي سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: إنّ اختيار سموه شخصية هذا العام يأتي تقديراً لما يقوم به سموه من أدوار مهمة في شحذ الهمم، ورسم الخطط، نحو الآفاق الرياضية العالمية، وفق أرقى المعايير التي تضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، والتي تشكل محور الانطلاق إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالتنمية الشاملة للفرد والمجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضة في أوساط المجتمع.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها الأثر في نجاح الرياضة الإماراتية وقدمت الكثير، ابتداءً بمن عمل في الهيئة وهم: إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، ومنذر عبدالله الأزدي، إضافة إلى المعلق الرياضي علي حميد جمعة.

قال خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة: الحفل سيكون في ثوب جديد هذا العام ليليق بأصحاب الإنجازات أبطال الإمارات، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً تنويرياً مع جميع الاتحادات الرياضية، وذلك من التدرب على طريقة التكريم.وتطرق رئيس لجنة الحفل خلال حديثه إلى فقرات الحفل، وقال إنها ستبدأ بفيلم قصير يجسد محطات الإنجازات الرياضية للعام 2018، ثم الكلمة الترحيبية لمحمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، ومن بعدها تكريم الشخصية الرياضية وكوكبة من الشخصيات المكرمة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية، ثم سيقوم راعي الحفل بتتويج جميع الاتحادات.