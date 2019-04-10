«المنتخبات» تضع خطة لـ 10 سنوات وتستلهم تجربة ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يبدو أن لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة التي عقدت اجتماعاً دورياً يوم أمس برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، قررت اتخاذ خطوات مستقبلية من أجل إحداث نقلة على مستوى اللعبة وذلك من خلال زيادة عدد الممارسين للعبة وعدد اللاعبين المقيدين في كشوف الاتحاد.

خطوة نحو مستقبل أفضل لكرة الإمارات في السنوات العشر القادمة، قامت بها اللجنة وفق ما صرح به الجنيبي يوم أمس، بعدما عقدت اللجنة الاجتماع في مقر الاتحاد، وأكد الجنيبي، أن اللجنة قامت بالعديد من الدراسات حول وضع المنتخبات التي مرت بمراحل من التراجع ومن ثم حققت نقلة نوعية لتتحول إلى منتخبات ناجحة، مشيراً بعد استعراض إلكتروني إلى ما حصل مع المنتخب الألماني عقب نهائيات أمم أوروبا 2000؛ حيث كان يضم المنتخب حينها لاعباً واحداً تحت 23 سنة، حين حل أخيراً في مجموعته، قبل أن يتحول المشهد بعد 14 عاماً لينال لقب بطولة كأس العالم في البرازيل.

ومضى يقول: «الجانب الأهم، أن ندرك أن علاج خلل المنتخبات وتراجع مستوى القاعدة، يبدأ من العمل على الأساس، على نوعية اللاعبين من خلال زيادة عمل الممارسين، وزيادة الاهتمام بالقاعدة».

وتابع: «سيكون هناك التركيز والاهتمام بالنشء، لأنه الأساس من أجل النجاح في المستقبل، وقد قمنا باستعراض أرقام اللاعبين المسجلين في اتحاد الإمارات والذي يبلغ في الوقت الراهن 7 آلاف لاعب، أما عدد الممارسين للعبة في الدولة فيبلع 150 ألف لاعب، لذا يجب أن نعمل على زيادة اللاعبين المسجلين، وزيادة عدد الممارسين أيضاً».

وأردف قائلاً: «وضعنا خطة حول كيفية الزيادة، سواء إن كان من أجل زيادة عدد اللاعبين أو زيادة عدد الأندية في الدولة، مع التشديد على النوعية التي تسهم في صناعة لاعب مميز، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال وضع معايير خاصة بالأكاديميات والمدربين».

ولفت الجنيبي إلى أن المدرب الوطني، سيحظى باهتمام كبير، وسيكون هناك «اليوم الوطني للمدرب المواطن» من خلال تجميع كل المدربين المواطنين الحاصلين على ترخيص من أجل إجراء محاضرات وندوات.

وشدد رئيس لجنة المنتخبات، على أهمية تحسين معايير العمل في الأكاديميات وفي المراحل السنية في الفترة القادمة، مشدداً على أن هذه الخطة الجديدة سترفع إلى مجلس الإدارة من أجل المصادقة عليها والتي ستمتد لمدة 10 سنوات، علماً أن هناك توجهاً لإنشاء أكاديميات خاصة، والتعاون مع الجامعات لإقامة دوري للجامعات ودوري آخر للمناطق، كما سيكون هناك دوري الأكاديميات والمدارس، على أن تكون كل هذه المسابقات تحت مظلة وإشراف اتحاد الكرة.

ومضى قائلاً: المشروع الجديد فكرته رئيسية ليست فعلاً أو ردة فعل، بل منهجية وخطة عمل طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات قادمة.

ورفض الجنيبي رداً على سؤال، التطرق إلى القيمة المالية لتلك المشاريع، مشيراً إلى أهمية أن يتم البدء في المشروع، ومن ثم البحث عن شركاء لتحقيق النجاح، خاصة أن هناك قاعدة كبيرة من اللاعبين ستتم الاستفادة منهم، وستعود عليهم الفائدة من ذلك المشروع.

لكن مشروع لمدة 10 سنوات وعمر المجلس الحالي لم يعد يتعدى السنة؟ يوضح الجنيبي رداً على السؤال، أن اتحاد الكرة مؤسسة قائمة بعيداً عن هوية الأشخاص، وقال: «نحن نضع لبنة الأساس لزيادة الشريحة، نحن لا نفرض أسلوباً أو نظاماً، نحن نسعى إلى زيادة القاعدة ورفع العدد».

أما على مستوى المنتخبات الوطنية، فقد أوضح عبدالله الجنيبي أن اللجنة اطلعت على التقارير وناقشت موضوع المنتخبات، وتقرر عقد ورشة نهاية الشهر الحالي يشارك فيها مدربو المنتخبات مع مسؤولي الأندية من أجل مناقشة برامج التحضير ومواعيد الاستحقاقات الرسمية، وكل ما يتعلق بالموسم الكروي الجديد.

وأوضح قائلاً: «الأمور لم تتضح بالنسبة إلى تصفيات كأس العالم، سننتظر ما سيؤدي إليه قرار الفيفا حول رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ومن ثم ننتظر القرعة، والتغيير الذي سيطرأ، ومواعيد المباريات التي سيخوضها منتخبنا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني».

وأشار إلى أن حسن سهيل، يتولى مسؤولية الإشراف الإداري على المنتخب الأول، بينما يتولى عبدالله علي الإشراف على المنتخب الأولمبي

وكشف الجنيبي، عن أن اللجنة قررت إيجاد قاعدة بيانات والعمل على منهجية الأرشفة والإحصاءات الخاصة باللاعبين والمنتخبات الوطنية، كما سيكون هناك ملف طبي موحد للاعبي المنتخبات مع الأندية من خلال رابط إلكتروني.