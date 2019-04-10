«دولية دبي للناشئين» تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تنطلق في الساعة الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم منافسات النسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم للناشئين تحت 16 سنة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً أمس لتقديم الفرق المشاركة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري، مدير قسم الأكاديميات بالمجلس ومدير البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن جدول المباريات للفرق الثمانية المشاركة في النسخة التاسعة، والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم الأولى فرق: بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل والهلال السعودي، فيما تضم الثانية فرق: أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنجو.