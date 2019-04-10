شوكوروف في تدريبات الشارقة على عكازين

الشارقة: ”الخليج 365”

يشكل المحترف الأوزبكي شوكوروف، حالة خاصة وفريدة في الانضباط والتعامل بأعلى درجات الاحترافية في كرة القدم، بحرصه على حضور تدريبات فريقه الشارقة بصفة يومية على عكازين، إضافة إلى حضور الاجتماعات الفنية والإدارية مع «الملك» ومرافقة الفريق إلى المباريات في بطولة دوري الخليج العربي، رغم تعرضه لإصابة قوية بكسر في قدمه ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويعد شوكوروف مثالاً يحتذى للاعب المحترف، وقد لاحظ مشجعو الشارقة منذ فترة أن شوكوروف حريص على التقيد والالتزام بتطبيق متطلبات المرور عندما يقود سيارته داخل النادي، من خلال استخدام الإشارات والتقيد بالمسارات الصحيحة واستخدام إشارات السيارة خلال حركته داخل النادي كمؤشر ودليل على انضباط اللاعب الذي التزم بمواعيد سفره وعودته من وإلى الشارقة باليوم، والساعة، منذ التحاقه مع الفريق منتصف الموسم الماضي.