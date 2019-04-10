أسماء المرشحين للجان القارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يتوقع أن يتقدم اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة بأسماء الأعضاء المرشحة للعمل في لجان الاتحاد الآسيوي للفترة المقبلة، بعد قيام الاتحاد القاري بمخاطبة الاتحادات الوطنية من أجل تقديم أسماء مرشحيها للعمل في اللجان العاملة في الاتحاد.

وقد يعمد الاتحاد إلى إحداث تغييرات طفيفة في هوية الأسماء المرشحة لشغل المناصب في اللجان القارية، خاصة مع تواجد العديد من الأسماء التي سجلت حضوراً إيجابياً في الفترة السابقة.