بدء الإعداد لبطولة «الشارقة الرياضية الرمضانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تكتسي بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حلة جديدة في نسختها الرابعة بإضافات فنية ولوجستية تخدم الفرق المشاركة في فئتي الناشئين والشباب.

تشكل بطولة قناة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات الحدث الرمضاني الأبرز على مستوى إمارة الشارقة من حيث جوائزه المالية، وحضوره الجماهيري المعتاد.

ورفعت اللجنة العليا المنظمة للبطولة أقصى درجات التأهب من خلال فتح باب التسجيل لكل الراغبين في المشاركة في البطولة، سواء من مواطنين، أو مقيمين، ولاعبين أجانب، كما وضعت اللوائح المنظمة للبطولة لكونها تعتمد القانون الدولي للعبة.

وستضم البطولة 12 فريقاً في فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إضافة إلى أربع فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة.

وأكد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، مدير البطولة، أن الحدث أسهم في اكتساب المشاركين فيه تجربة فريدة وساهم في اكتشاف مواهب تسابقت الأندية للتعاقد معها، وقال: لقد حرصنا من خلال هذه البطولة التي تنقل كل تفاصيلها على الهواء مباشرة، إلى رفد الساحة الرياضية بمواهب جديدة إلى جانب خلق أجواء رياضية تنافسية خلال الشهر الفضيل، وحققنا عدداً من المكتسبات في النسخ الماضية منها بروز عدد من النجوم الذين باتوا اليوم يشكلون عناصر أساسية، سواء في أندية الصالات، أو حتى أندية دوري الخليج العربي، ما يرفع من مكانة هذا الحدث، وسيتم الإعلان عن تشكيل فرق العمل واللجان الخاصة بالبطولة اعتباراً من الأسبوعين القادمين، وسيتم لاحقاً تحديد موعد القرعة وإعلان برنامج وجدول مباريات البطولة، إضافة إلى إعلان جوائز البطولة للفرق المشاركة وللجمهور الذي يحظى باهتمام خاص من اللجنة المنظمة باعتباره فاكهة البطولة من موسم إلى آخر.