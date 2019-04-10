خورفكان يكسب النصر في كأس الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق خورفكان على ضيفه النصر 2-صفر في ذهاب نصف نهائي النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسجل الهدفين محمد بيرومي وعمر علي سعيد، على أن يلتقي الفريقان في مواجهة الحسم في السابعة والربع من مساء اليوم في ملعب صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد النصراوي.

وتحسم غداً الخميس البطاقة الثانية المؤهلة إلى النهائي في المباراة التي ستجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه فريق نادي دبا الحصن، وسيلتقي المتأهلان في النهائي على كأس البطولة يوم 15 إبريل/ نيسان الجاري.